Мосгорсуд вернул владельцу 272 картины Рериха

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов и вернул ранее изъятые в пользу государства по иску прокуратуры 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Судебное постановление полностью отменено», — сказала собеседница агентства.

Решением Останкинского районного суда города Москвы от 2 июля 2025 года картины по иску прокуратуры Москвы были признаны бесхозяйным имуществом и переданы в собственность государства.

Международная общественная организация «Международный центр Рерихов» не согласилась с решением и подала жалобу в Мосгорсуд. В ней указывалось, что центр является собственником картин, но он не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции.

Картины были изъяты в связи с уголовным делом бывшего председателя правления «Мастер-Банка» Бориса Булочника, обвиняемого в преднамеренном банкротстве финансовой организации. По версии следствия, он приобрел часть картин для Международного центра Рериха на деньги вкладчиков банка. Еще в 2018 году на картины наложили арест. Всего у центра были изъяты несколько сотен полотен и рисунков, переданных Святославом Рерихом, несколько тысяч личных вещей и архивных документов семьи Рерихов, а также картины, подаренные ему различными частными дарителями начиная с конца 1990-х и середины 2000-х годов.

Замоскворецкий суд Москвы в январе прошлого года приговорил Булочника к десяти годам колонии.