В ХМАО задержали директора и инженера спортцентра, где ребёнка насмерть завалило снегом

Следствие полагает, что руководство допустило халатность в части контроля за состоянием кровли, своевременной уборкой снега и обеспечением безопасности прилегающей территории.
«Обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), предъявлены двум должностным лицам — директору и главному инженеру муниципального учреждения “Центр физической культуры и спорта “Юность”, — говорится в сообщении СК.
В настоящее время обвиняемые задержаны. В скором времени им будет избрана мера пресечения.
О трагедии стало известно 14 февраля. Изначально сообщалось, что компания несовершеннолетних попала под снежную лавину, а один из подростков перенёс клиническую смерть и находится в реанимации. Недавно стало известно, что он скончался, а второй пострадавший госпитализирован с тяжёлыми переломами. Хоккейный корт, где произошла трагедия, является частью Муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта “Юность”. Его глава также участвовал в спасении детей.
