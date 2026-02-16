Ричмонд
В ХМАО задержали директора и инженера спортцентра, где ребёнка насмерть завалило снегом

В Ханты-Мансийском автономном округе по факту гибели ребенка в спортцентре «Юность» были предъявлены обвинения в халатности руководителю учреждения и его главному инженеру. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Источник: Life.ru

В настоящее время обвиняемые задержаны. Видео © VK / СУ СКР по ХМАО-Югре.

Следствие полагает, что руководство допустило халатность в части контроля за состоянием кровли, своевременной уборкой снега и обеспечением безопасности прилегающей территории.

«Обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), предъявлены двум должностным лицам — директору и главному инженеру муниципального учреждения “Центр физической культуры и спорта “Юность”, — говорится в сообщении СК.

В настоящее время обвиняемые задержаны. В скором времени им будет избрана мера пресечения.

О трагедии стало известно 14 февраля. Изначально сообщалось, что компания несовершеннолетних попала под снежную лавину, а один из подростков перенёс клиническую смерть и находится в реанимации. Недавно стало известно, что он скончался, а второй пострадавший госпитализирован с тяжёлыми переломами. Хоккейный корт, где произошла трагедия, является частью Муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта “Юность”. Его глава также участвовал в спасении детей.

