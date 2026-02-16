На Урале осудят четырех обвиняемых в обрушении дома в Нижнем Тагиле

Собственница квартиры и три сотрудника обслуживающей газовое оборудование коммерческой организации предстанут перед судом по обвинению в обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли и пострадали люли, пишет «360» со ссылкой на СУ СК по региону.
По версии следствия, с августа 2019 по август 2024 года владелица квартиры на первом этаже дома на Сибирской улице при проведении ремонтных работ разместила на кухне газовый шланг внутри стены и подсоединила его к плите, в результате чего сотрудники газообслуживающей организации не могли проверить его исправность. Следователи считают, что три сотрудника обслуживающей газовое оборудование организации допустили ряд нарушений при проведении работ по техническому обслуживанию, полагает следствие. Действия всех четырех обвиняемых привели к утечке газа на кухне и взрыву, разрушившему первый и второй подъезд многоквартирного дома.
Ранее сообщалось, что Ленинский райсуд Нижнего Тагила отправил под домашний арест слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования компании «Газэкс» Александру Ерыкину. Обвиняемыми по делу также проходят мастер службы внутридомового газового оборудования Максим Гривский и еще один слесарь Александр Алимов, которые сходили в состав бригады, проверявшей 24 июня 2024 года газовое оборудование в многоэтажке на Сибирской улице.
Напомним, 1 августа 2024 года при взрыве газа в доме обрушились два подъезда. По данным следствия, в погибли 11 жильцов дома, в том числе шесть детей, травмы получили 12 жильцов, пять из которых — дети. Материальный ущерб гражданам и муниципальному образованию «Город Нижний Тагил» оценивается в более чем 230 млн рублей.