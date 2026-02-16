На Урале осудят четырех обвиняемых в обрушении дома в Нижнем Тагиле

По версии следствия, с августа 2019 по август 2024 года владелица квартиры на первом этаже дома на Сибирской улице при проведении ремонтных работ разместила на кухне газовый шланг внутри стены и подсоединила его к плите, в результате чего сотрудники газообслуживающей организации не могли проверить его исправность. Следователи считают, что три сотрудника обслуживающей газовое оборудование организации допустили ряд нарушений при проведении работ по техническому обслуживанию, полагает следствие. Действия всех четырех обвиняемых привели к утечке газа на кухне и взрыву, разрушившему первый и второй подъезд многоквартирного дома.