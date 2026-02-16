Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Салават Юлаев» всухую проиграл СКА в гостевом матче

«Салават Юлаев» в Санкт-Петербурге уступил СКА со счётом 0:4.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге «Салават Юлаев» проиграл СКА со счётом 0:4. Хозяева открыли счёт на третьей минуте, а к концу первого периода вели 2:0. Уфимцы имели несколько моментов, но не реализовали выходы один на ноль.

Во втором периоде «Салават» чаще атаковал, но снова не забил. При этом команда выстояла в меньшинстве 3 на 5.

В третьем периоде уфимцев подкосили удаления. СКА дважды реализовал большинство и довёл счёт до разгромного. Матч закончился со счётом 0:4.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.