«Салават Юлаев» всухую проиграл СКА в гостевом матче

В Петербурге «Салават Юлаев» проиграл СКА со счётом 0:4. Хозяева открыли счёт на третьей минуте, а к концу первого периода вели 2:0. Уфимцы имели несколько моментов, но не реализовали выходы один на ноль.
Во втором периоде «Салават» чаще атаковал, но снова не забил. При этом команда выстояла в меньшинстве 3 на 5.
В третьем периоде уфимцев подкосили удаления. СКА дважды реализовал большинство и довёл счёт до разгромного. Матч закончился со счётом 0:4.
