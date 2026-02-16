Адвокат Готье: Фигурантам теракта в «Крокусе» грозит от 19 лет до пожизненного

Потерпевшие и их защита полностью поддержали гособвинение, которое попросило 2-й Западный окружной военный суд назначить пожизненное лишение свободы 15 фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Еще четырех виновных предложили приговорить к лишению свободы на сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье.