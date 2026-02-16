Адвокат Готье: Фигурантам теракта в «Крокусе» грозит от 19 лет до пожизненного

Потерпевшие и их защита полностью поддержали гособвинение, которое попросило 2-й Западный окружной военный суд назначить пожизненное лишение свободы 15 фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Еще четырех виновных предложили приговорить к лишению свободы на сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье.
— Потерпевшие и их адвокаты также высказались по данному преступлению, полностью поддержали гособвинителя и попросили суд удовлетворить гражданские иски в полном объеме, — отметил юрист.
Он добавил, что потерпевшие попросили инстанцию назначить подсудимым наказание, соразмерное их преступлению, чтобы восстановить справедливость, передает ТАСС.
14 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудники ведомства определили все этапы подготовки теракта в «Крокус Сити Холле», который организовали украинские спецслужбы. 7 февраля СМИ сообщили, что в уголовном деле появился «секретный свидетель», показания которого изучили правоохранители.