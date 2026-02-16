Ричмонд
Сотрудники МЧС помогли 13 школьникам, застрявшим в огромной пробке под Тулой

Сотрудники МЧС эвакуировали 13 школьников, застрявших в огромной пробке под Тулой, которая образовалась из-за мощной метели и крупной аварии с фурами. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управление МЧС России.

Автобус с детьми застрял пробке. Сотрудники МЧС помогли детям добраться до резервного транспорта и вернуться домой. Сейчас видимость на дороге остается ограниченной из-за обильного снегопада, говорится на странице ведомства в мессенджере MAX.

После того как на трассе столкнулись большегрузы, движение было ограничено. Также произошло еще несколько ДТП, в которых в общей сложности пострадали шесть человек и один погиб.

В сторону Воронежа трасса стоит с утра, скорая помощь не может проехать к местам аварий, передает 360.ru.

В Москве снегопад также существенно повлиял на движение. Его интенсивность на дорогах столицы к вечеру понедельника, 16 февраля, достигла 10 баллов. Значительные затруднения в движении фиксировались на Третьем транспортном и Садовом кольцах. Заторы также наблюдались на основных выездных магистралях, а также на отдельных участках внутренней и внешней стороны МКАД.