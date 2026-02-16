Водитель пассажирского автобуса погиб в ДТП на трассе М-4 «Дон» под Тулой

«Киреевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса, случившегося 16.02.2026 на 215-м км автомобильной трассы М-4 “Дон” в Киреевском районе Тульской области. В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажиры не пострадали. Всего в автобусе находились 17 пассажиров», — сообщила прокуратура.
В региональной Госавтоинспекции отметили, что обстановка на трассе осложняется неблагоприятными погодными условиями. Только за понедельник на М-4 «Дон» зафиксировано семь аварий, в которых один человек погиб и ещё шестеро получили ранения. В связи с ухудшением ситуации на дорогах в Тульской области ввели специальный алгоритм «Дорога». Для обеспечения порядка и помощи участникам движения дополнительно привлекли 68 сотрудников ГИБДД.
Напомним, ранее в Тульской области на трассе М-4 «Дон» произошла серия дорожно-транспортных происшествий. В Узловском районе зафиксировано шесть отдельных аварий с участием 14 автомобилей. По предварительным данным, в этих ДТП пострадали шесть человек. Ещё одна авария произошла на 212-м километре трассы: машина врезалась в стоящее транспортное средство. В результате погибла пассажирка автомобиля Haval.
