Водитель пассажирского автобуса погиб в ДТП на трассе М-4 «Дон» под Тулой

В региональной Госавтоинспекции отметили, что обстановка на трассе осложняется неблагоприятными погодными условиями. Только за понедельник на М-4 «Дон» зафиксировано семь аварий, в которых один человек погиб и ещё шестеро получили ранения. В связи с ухудшением ситуации на дорогах в Тульской области ввели специальный алгоритм «Дорога». Для обеспечения порядка и помощи участникам движения дополнительно привлекли 68 сотрудников ГИБДД.