Вслед за Геленджиком и Краснодаром для полетов закрыли аэропорт Сочи

В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Материал дополняется