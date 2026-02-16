Вслед за Геленджиком и Краснодаром для полетов закрыли аэропорт Сочи

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Краснодара и Геленджика.
