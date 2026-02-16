Британский полицейский повторил трюк из фильма «Очень крутые легавые»

В Великобритании сотрудник полиции, увлекающийся паркуром, во время погони за подозреваемым перепрыгнул через забор, повторив трюк из фильма «Очень крутые легавые», пишет британское издание The Independent.
Издание распространило видео с камеры наблюдения столичной полиции, на которых видно, как офицер полиции выходит из машины и бежит за подозреваемым, который пытается скрыться в жилом районе. Полицейский ловко прыгает через ограждение и задерживает подозреваемого.
Отметим, в фильме Эдгара Райта 2007 года полицейский Николас Эйнджел, которого сыграл актер Саймон Пегг, в погоне за преступником также перепрыгивает через несколько заборов.
«Подозреваемый был арестован», — заявили в полиции, отметив, что погоня закончилась примерно через 30 секунд.
Ранее сообщалось, что полицейские в Британии задержали подозреваемого в краже мужчину с помощью стада лам, которые загнали его в угол на поле и удерживали до прихода других людей.