Британский полицейский повторил трюк из фильма «Очень крутые легавые»

Сотрудник полиции перепрыгнул через забор в погоне за преступником.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании сотрудник полиции, увлекающийся паркуром, во время погони за подозреваемым перепрыгнул через забор, повторив трюк из фильма «Очень крутые легавые», пишет британское издание The Independent.

Издание распространило видео с камеры наблюдения столичной полиции, на которых видно, как офицер полиции выходит из машины и бежит за подозреваемым, который пытается скрыться в жилом районе. Полицейский ловко прыгает через ограждение и задерживает подозреваемого.

Отметим, в фильме Эдгара Райта 2007 года полицейский Николас Эйнджел, которого сыграл актер Саймон Пегг, в погоне за преступником также перепрыгивает через несколько заборов.

«Подозреваемый был арестован», — заявили в полиции, отметив, что погоня закончилась примерно через 30 секунд.

Ранее сообщалось, что полицейские в Британии задержали подозреваемого в краже мужчину с помощью стада лам, которые загнали его в угол на поле и удерживали до прихода других людей.