Стали известны новые подробности биографии погибшей в Новой Москве семейной пары

Напомним, в Новой Москве были обнаружены тела мужа и жены, выпавших из окна собственного дома. У погибших остались трое несовершеннолетних детей. ЧП потрясло жителей ЖК «Саларьево парк» всего несколько часов назад. Известно, что мужчина был бизнесменом. На месте происшествия работают следователи, пытаясь разобраться в обстоятельствах произошедшего.