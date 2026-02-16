Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны новые подробности биографии погибшей в Новой Москве семейной пары

Выпавшие из окна многоэтажного здания в Новой Москве супруги ранее жили в Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа. Там они держали магазин одежды и нижнего белья «Доминант». Об этом пишет сайт MK.Ru.

Источник: Life.ru

После переезда в столицу пара возобновила предпринимательскую деятельность. Рядом с новым домом они открыли аналогичный торговый пункт, сохранив прежний ассортимент.

Напомним, в Новой Москве были обнаружены тела мужа и жены, выпавших из окна собственного дома. У погибших остались трое несовершеннолетних детей. ЧП потрясло жителей ЖК «Саларьево парк» всего несколько часов назад. Известно, что мужчина был бизнесменом. На месте происшествия работают следователи, пытаясь разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.