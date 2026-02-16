ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы на участок трассы в Запорожской области

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что две управляемые авиабомбы были сброшены на гражданскую инфраструктуру. В результате инцидента пострадавших нет, повреждено асфальтовое покрытие, однако движение по трассе не заблокировано.