ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы на участок трассы в Запорожской области

Украинские войска нанесли авиаудар по трассе, соединяющей Харьков, Симферополь и Ялту, в Запорожской области.

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что две управляемые авиабомбы были сброшены на гражданскую инфраструктуру. В результате инцидента пострадавших нет, повреждено асфальтовое покрытие, однако движение по трассе не заблокировано.

Балицкий заверил, что участок будет восстановлен в кратчайшие сроки, и поблагодарил силы ПВО за обеспечение безопасности.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВСУ нанесли удар по сослуживцам.

