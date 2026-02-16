Подросток убил четырнадцатилетнюю сестру в Северной Осетии

Полиция в Северной Осетии задержала 17-летнего подростка по подозрению в убийстве его 14-летней сестры. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— По предварительной информации, 14-летняя девочка была обнаружена родственниками в тяжелом состоянии и доставлена в больницу, — сказано в Telegram-канале регионального МВД.
Врачи пытались оказать девочке помощь, но спасти ее не удалось. Она умерла от полученных травм.
По данным регионального Следственного комитета, по подозрению в совершении преступления задержали и доставили к следователю 17-летнего брата погибшей. По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
