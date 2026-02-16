Подросток убил четырнадцатилетнюю сестру в Северной Осетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Владивостока, который в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на своих родственниц. В результате полученных ранений пожилая женщина умерла в больнице. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.