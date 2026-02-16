Ричмонд
Два огромных лося вышли к многоэтажкам на востоке Москвы в поисках еды

На востоке столицы местные жители стали свидетелями необычного визита диких животных. Два крупных лося появились в районе Метрогородка, вызвав переполох среди населения. Очевидцы поделились с SHOT впечатлениями от встречи с сохатыми, отметив, что такое явление здесь — большая редкость.

Источник: Life.ru

Два лося вышли к многоэтажкам на востоке Москвы в поисках еды. Видео © Telegram / Москва с огоньком.

По словам горожан, животные, предположительно, покинули пределы национального парка «Лосиный остров». Причиной их выхода к людям, вероятно, стала сильная метель, которая затруднила поиски корма в естественной среде обитания. Рогатые вели себя спокойно и неторопливо прогуливались прямо между жилыми высотками и припаркованными автомобилями.

Необычное зрелище привлекло внимание прохожих, которые бросились вслед за лесными гостями, пытаясь запечатлеть их на камеры мобильных телефонов.

Ранее лось по имени Октябрь, которого местные жители пытались спасти и отправить в реабилитационный центр, не перенёс транспортировку. Вскрытие лося выявило обширные внутренние повреждения: множественные гематомы брюшной полости, перелом лопатки, ушиб лёгких и повреждение печени. Специалисты ведомства предполагают, что эти травмы могли быть получены животным в результате ДТП.

