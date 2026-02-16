Два огромных лося вышли к многоэтажкам на востоке Москвы в поисках еды

Ранее лось по имени Октябрь, которого местные жители пытались спасти и отправить в реабилитационный центр, не перенёс транспортировку. Вскрытие лося выявило обширные внутренние повреждения: множественные гематомы брюшной полости, перелом лопатки, ушиб лёгких и повреждение печени. Специалисты ведомства предполагают, что эти травмы могли быть получены животным в результате ДТП.