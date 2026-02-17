На окраинах Мелитополя расчёты ПВО сбили более пяти беспилотников ВСУ

«На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника. Сбито более пяти БПЛА. Мониторинг оперативной обстановки продолжается, угроза повторных атак сохраняется», — говорится в сообщении.
Балицкий также поблагодарил военных, участвующих в обороне инфраструктуры, а также напомнил о недопустимости съёмки работы системы ПВО.
Ранее системы ПВО РФ успешно нейтрализовали 21 украинский беспилотник. Из них девять аппаратов были сбиты над Азовским морем, шесть — над территорией Республики Крым, и ещё шесть — над акваторией Чёрного моря. Все цели были сбиты в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
