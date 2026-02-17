Ричмонд
В Москве толпа дебоширов избила мужчину за замечание в их адрес

В СК возбудили уголовное дело после нападения толпы дебоширов на мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В столичном управлении СКР сообщили, что группа агрессивно настроенных граждан избила москвича. Инцидент произошел после того, как мужчина, по данным СК, оскорбительно высказался в их сторону.

Уточняется, что инцидент произошел на улице. Тогда группа граждан нарушала общественный порядок. Очевидец сделал им замечание, после чего подвергся нападению и был жестоко избит.

Позднее в СК возбудили уголовное дело о хулиганстве. Всех членов группы, участвовавших в избиении, разыскивают.

Ранее группа подростков избила пассажира электрички на станции «Москва-Рязанская», было возбуждено уголовное дело.

По информации «КП-Екатеринбург», толпа подростков в Каменске-Уральском жестоко избила пятиклассника, происходящее они снимали на телефон. Тогда ребенка пинали, бросали снег в лицо, повалили на землю и стянули верхнюю одежду.