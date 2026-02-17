Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве вернул владельцу 272 картины Рериха, обращенные в доход государства

Московский городской суд отменил решение об обращении 272 картин художника Николая Рериха и его сыновей в доход государства. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда.

Московский городской суд отменил решение об обращении 272 картин художника Николая Рериха и его сыновей в доход государства. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда.

— Решение Останкинского суда Москвы о передаче картин в собственность государства отменить, — огласил решение судья.

Отмечается, что при этом суд не рассмотрел заявление прокуратуры о признании культурных ценностей бесхозным имуществом.

14 ноября 2025 года столичный суд передал в собственность государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, которые находились на хранении в Государственном музее искусства народов Востока. Картины ранее были признаны судом бесхозяйственными.

Международный центр Рериха не согласился с решением суда и указал в апелляционной жалобе, что именно организация является собственником картин, но не была привлечена к участию в деле в суде первой инстанции, сказано в статье РАПСИ.

Генпрокуратура РФ намерена взыскать более 330 миллионов рублей с бывшей заместительницы губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и с ее родственников. В связи с этим она 13 февраля направила в Прикубанский районный суд Краснодара иск об изъятии имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.