Суд в Москве вернул владельцу 272 картины Рериха, обращенные в доход государства

Московский городской суд отменил решение об обращении 272 картин художника Николая Рериха и его сыновей в доход государства. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда.
— Решение Останкинского суда Москвы о передаче картин в собственность государства отменить, — огласил решение судья.
Отмечается, что при этом суд не рассмотрел заявление прокуратуры о признании культурных ценностей бесхозным имуществом.
14 ноября 2025 года столичный суд передал в собственность государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, которые находились на хранении в Государственном музее искусства народов Востока. Картины ранее были признаны судом бесхозяйственными.
Международный центр Рериха не согласился с решением суда и указал в апелляционной жалобе, что именно организация является собственником картин, но не была привлечена к участию в деле в суде первой инстанции, сказано в статье РАПСИ.
