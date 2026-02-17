Ричмонд
В трёх департаментах Франции объявили красный уровень угрозы из-за наводнений

Максимальный уровень климатической угрозы объявили в трёх департаментах Франции. Об этом сообщила национальная метеослужба Météo-France. Красный уровень ввели в департаментах Мен-и-Луара на западе страны, а также Жиронда и Ло-и-Гаронна на юго-западе. Причиной стали проливные дожди и последовавшие за ними масштабные наводнения.

В городе Коньяк департамента Приморская Шаранта власти объявили оранжевый уровень опасности. Там затопило улицы, жителей из подтопленных кварталов эвакуировали. Уровень воды в реке Шаранта превысил отметку восемь метров впервые за последние 44 года. В коммуне Сент экстренно вывезли 135 заключённых из городской тюрьмы.

В Париже закрыли часть набережных Сены. Уровень воды в реке превысил три метра. Эксперты считают, что до четырёх метров он не поднимется. По предварительной оценке телеканала BFMTV, ущерб от паводков может достигнуть трёх миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды во Франции без электроснабжения остались 45 тысяч человек. Всего 19 территорий находятся под повышенным контролем из-за угрозы паводков и схода снежных масс. К ликвидации последствий привлечены свыше четырёх тысяч сотрудников компании и подрядных организаций. В работах задействованы около 500 единиц спецтехники, включая автоподъёмники и мобильные мастерские, а также 850 генераторов.

