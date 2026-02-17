В трёх департаментах Франции объявили красный уровень угрозы из-за наводнений

Ранее сообщалось, что из-за непогоды во Франции без электроснабжения остались 45 тысяч человек. Всего 19 территорий находятся под повышенным контролем из-за угрозы паводков и схода снежных масс. К ликвидации последствий привлечены свыше четырёх тысяч сотрудников компании и подрядных организаций. В работах задействованы около 500 единиц спецтехники, включая автоподъёмники и мобильные мастерские, а также 850 генераторов.