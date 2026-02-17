Расчёты ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем

Ранее российские средства ПВО сбили 21 беспилотник над Крымом, Азовским и Чёрным морями. В Минобороны России уточнили, что девять аппаратов уничтожили над Азовским морем, шесть — над территорией Республики Крым и ещё шесть — над акваторией Чёрного моря. Цели поразили в период с 16:00 до 20:00 мск. Ранее жители Анапы и Геленджика сообщали о звуках взрывов и работе систем противовоздушной обороны.