Расчёты ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Оперативные службы продолжают контроль обстановки в городе.
Атака на Севастополь продолжается уже несколько часов. Губернатор Михаил Развожаев ранее информировал о работе систем ПВО и отражении воздушных целей над акваторией. Он уточнял, что военные уничтожили пять объектов.
Ранее российские средства ПВО сбили 21 беспилотник над Крымом, Азовским и Чёрным морями. В Минобороны России уточнили, что девять аппаратов уничтожили над Азовским морем, шесть — над территорией Республики Крым и ещё шесть — над акваторией Чёрного моря. Цели поразили в период с 16:00 до 20:00 мск. Ранее жители Анапы и Геленджика сообщали о звуках взрывов и работе систем противовоздушной обороны.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.