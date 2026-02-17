Компания молодых людей избила мужчину в Москве из-за замечания

Компания молодых людей, нарушавшая общественный порядок, избила мужчину, который сделал ей замечание, в одном из районов столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.
— В одном из районов Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК России «Хулиганство», — сказано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время все участники и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Несколько мужчин повздорили около бара на Новослободской улице в Москве. Во время ссоры один из них избил оппонента. В результате драки потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Полиция вычислила подозреваемого. Задержан 26-летний уроженец Тамбовской области на 3-й Карачаровской улице.