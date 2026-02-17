Компания молодых людей избила мужчину в Москве из-за замечания

Несколько мужчин повздорили около бара на Новослободской улице в Москве. Во время ссоры один из них избил оппонента. В результате драки потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.