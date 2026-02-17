В США мужчина устроил стрельбу на матче между школьными хоккейными командами

В городе Потакет (штат Род-Айленд) на школьном хоккейном матче произошла стрельба. Как сообщает местное подразделение CBS News, инцидент случился около 14:00 по местному времени (22:00 мск) на ледовой арене, где встречались команды двух школ.
Один человек погиб, четверо получили ранения и госпитализированы. Нападавший также мёртв.
Обстоятельства и мотивы происшествия пока не раскрываются.
