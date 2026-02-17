Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США мужчина устроил стрельбу на матче между школьными хоккейными командами

В городе Потакет (штат Род-Айленд) на школьном хоккейном матче произошла стрельба.

В городе Потакет (штат Род-Айленд) на школьном хоккейном матче произошла стрельба. Как сообщает местное подразделение CBS News, инцидент случился около 14:00 по местному времени (22:00 мск) на ледовой арене, где встречались команды двух школ.

Один человек погиб, четверо получили ранения и госпитализированы. Нападавший также мёртв.

Обстоятельства и мотивы происшествия пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Москве компания приезжих избила мужчину за сделанное замечание.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше