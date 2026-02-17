Ричмонд
Около 25 человек эвакуировали в школу в Махачкале из-за утечки газа

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Около 25 жителей эвакуировали с места утечки газа в поселке Новый Хушет в пункт временного размещения, который развернули в школе № 6 Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы.

Источник: Reuters

«На данный момент в пункте временного размещения школы № 6 Махачкалы находятся около 25 жителей поселка Новый Хушет. Эвакуированные жители продолжают прибывать. Пункт будет дооборудован и оснащен всем необходимым для комфортного пребывания», — сказали в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что в поселке Новый Хушет Махачкалы в результате возгорания цистерны со сжиженным газом погиб мужчина. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшего по неосторожности смерть человека). На территории газонакопительной станции поселка введен режим повышенной готовности. По поручению главы республики Сергея Меликова создан оперативный штаб, который будет заниматься устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности граждан.