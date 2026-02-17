Около 25 человек эвакуировали в школу в Махачкале из-за утечки газа

Ранее сообщалось, что в поселке Новый Хушет Махачкалы в результате возгорания цистерны со сжиженным газом погиб мужчина. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшего по неосторожности смерть человека). На территории газонакопительной станции поселка введен режим повышенной готовности. По поручению главы республики Сергея Меликова создан оперативный штаб, который будет заниматься устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности граждан.