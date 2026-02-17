Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили 76 украинских дронов над регионами РФ за четыре часа

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на ряд регионов страны. Как сообщили во вторник в Министерстве обороны, за четыре часа дежурные расчёты перехватили и ликвидировали 76 украинских летательных аппаратов самолётного типа.

Источник: Life.ru

«Шестнадцатого февраля с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество целей — 26 — сбили над акваторией Чёрного моря. 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 15 — над акваторией Азовского моря, шесть — над территорией Республики Крым. По два дрона ликвидировали над Белгородской и Воронежской областями, один — над территорией Республики Адыгея.

Тем временем, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку в Севастополе. Над морской акваторией сбили пять воздушных целей. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Оперативные службы продолжают контроль обстановки в городе.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше