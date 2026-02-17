Расчёты ПВО уничтожили 76 украинских дронов над регионами РФ за четыре часа

«Шестнадцатого февраля с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Наибольшее количество целей — 26 — сбили над акваторией Чёрного моря. 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 15 — над акваторией Азовского моря, шесть — над территорией Республики Крым. По два дрона ликвидировали над Белгородской и Воронежской областями, один — над территорией Республики Адыгея.
Тем временем, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку в Севастополе. Над морской акваторией сбили пять воздушных целей. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Оперативные службы продолжают контроль обстановки в городе.
