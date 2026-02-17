Ричмонд
В Дагестане провели эвакуацию населения из-за утечки газа

Эвакуацию населения провели в Махачкале после утечки газа на газонакопительной станции. Об этом сообщил глава города Джамбулат Салавов в Telegram-канале. По его словам, людей вывели из зоны возможного поражения. В школе № 6 развернули оперативный штаб для координации действий и размещения граждан. В городе ввели режим повышенной готовности.

«Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения. В общеобразовательной школе № 6 развернут оперативный штаб, где организованы все условия для обеспечения безопасности и комфорта», — написал Салавов.

Глава столицы уточнил, что по поручению руководителя республики Сергея Меликова создали оперативный штаб. Он займётся ликвидацией последствий инцидента и обеспечением безопасности жителей.

Напомним, в посёлке Новый Хушет на территории газонакопительной станции произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. В результате происшествия погиб рабочий. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлёкшем смерть человека. Прокуратура Дагестана взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.

Ранее в Уфе эвакуировали людей из нескольких учреждений после поступления анонимных сообщений о минировании. Спецслужбы проверили здания Южного автовокзала, колледжа радиоэлектроники, БЭК и республиканского инженерного лицея-интерната. На месте работали сотрудники экстренных служб. Проверки проводили в рамках реагирования на угрозы, поступившие по электронной почте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.