В Дагестане провели эвакуацию населения из-за утечки газа

Эвакуацию населения провели в Махачкале после утечки газа на газонакопительной станции. Об этом сообщил глава города Джамбулат Салавов в Telegram-канале. По его словам, людей вывели из зоны возможного поражения. В школе № 6 развернули оперативный штаб для координации действий и размещения граждан. В городе ввели режим повышенной готовности.