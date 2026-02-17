Трамп предупредил об экологической катастрофе в столичном регионе

«В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Вину за происходящее американский лидер возложил на губернатора штата Мэриленд, граничащего со столичным округом Колумбия.
По словам Трампа, прорыв канализации в соседнем с Вашингтоном штате привел к сбросу сточных вод в реку Потомак. «Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой», — указал Трамп, сообщив, что поручает федеральным службам координацию и реагирование на случившееся.
Президент подчеркнул, что не может допустить «превращения реки в самом сердце Вашингтона в зону бедствия» из-за некомпетентности местного руководства.
По сообщениям американских СМИ, разлив сточных вод начался около месяца назад и является одним из крупнейших в истории США. Местные власти убеждают, что произошедшее не повлияло на качество питьевой воды. Первоначально сообщалось о том, что в реку попало более 900 тысяч тонн сточных вод.