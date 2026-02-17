Ричмонд
В Северной Осетии задержан подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней сестры

По данным регионального СУ СК России, тело девочки с множественными травмами обнаружили вечером 16 февраля.

В Северной Осетии 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве своей 14-летней сестры.

По данным регионального СУ СК России, тело девочки с множественными травмами обнаружили вечером 16 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В результате следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен к следователю.

Ранее сообщалось, что в США мужчина устроил стрельбу на матче между школьными хоккейными командами.

