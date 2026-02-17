В Северной Осетии задержан подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней сестры

В Северной Осетии 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве своей 14-летней сестры.
По данным регионального СУ СК России, тело девочки с множественными травмами обнаружили вечером 16 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В результате следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен к следователю.
Ранее сообщалось, что в США мужчина устроил стрельбу на матче между школьными хоккейными командами.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.