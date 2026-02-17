Ричмонд
В районе Мелитополя сбили более пяти украинских БПЛА

Балицкий сообщил об уничтожении пяти украинских беспилотников в районе Мелитополя.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о работе систем противовоздушной обороны в районе Мелитополя. По его словам, на окраинах города и в близлежащем муниципальном округе была зафиксирована повышенная активность беспилотников, после чего силы ПВО сбили несколько летательных аппаратов.

Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что военные отразили попытки атак на объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия. Он поблагодарил военнослужащих, задействованных в защите территории, подчеркнув важность их действий в условиях продолжающейся угрозы.

При этом Балицкий предупредил, что риск повторных ударов сохраняется, и призвал сохранять бдительность. По его словам, ситуация остаётся напряжённой, а системы обороны продолжают находиться в состоянии повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в Злынковском районе Брянской области при обстреле пострадал сотрудник, занимавшийся ремонтом оборудования сотовой связи. Мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
