В районе Мелитополя сбили более пяти украинских БПЛА

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о работе систем противовоздушной обороны в районе Мелитополя. По его словам, на окраинах города и в близлежащем муниципальном округе была зафиксирована повышенная активность беспилотников, после чего силы ПВО сбили несколько летательных аппаратов.
Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что военные отразили попытки атак на объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия. Он поблагодарил военнослужащих, задействованных в защите территории, подчеркнув важность их действий в условиях продолжающейся угрозы.
При этом Балицкий предупредил, что риск повторных ударов сохраняется, и призвал сохранять бдительность. По его словам, ситуация остаётся напряжённой, а системы обороны продолжают находиться в состоянии повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что в Злынковском районе Брянской области при обстреле пострадал сотрудник, занимавшийся ремонтом оборудования сотовой связи. Мужчина получил ранения и был госпитализирован.