Суд в Нижневартовске выдворил мигранта из России после жалобы соседей на намаз

В Нижневартовске мигранта, на которого соседи по общежитию пожаловались в полицию из-за публичного намаза, приговорили к выдворению из РФ. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил портал Ura.ru, ссылаясь на картотеку Нижневартовского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа.
Также суд оштрафовал иностранца на 30 тысяч рублей. Отмечается, что при вынесении решения учитывалось, что мужчина не имеет в РФ ни семьи, ни других родственников, ни постоянного жилья. Его признали виновным в нарушении законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях, совершенном иностранным гражданином (часть 5 статьи 5.26 КоАП России).
В материалах дела сказано, что мужчина приехал в РФ из ближнего зарубежья на заработки и поселился в общежитии Ермаковского предприятия по ремонту скважин. Вскоре другие жильцы подали в полицию заявление о том, что мигрант пять раз в сутки совершает намаз, не закрывая при этом двери, и делится своими религиозными убеждениями.
Было возбуждено уголовное дело, при рассмотрение которого суд квалифицировал его действия как незаконную миссионерскую деятельность.
Адвокат Вадим Александров пояснил изданию, что решение выдворить мигранта было принято из-за систематического характера нарушений.
15 января сообщалось, что водитель автобуса в Нижневартовске оставил пассажиров на морозе, чтобы совершить намаз. Мужчина проигнорировал просьбы людей запустить их в автобус и оставил их мерзнуть на улице в минус 25 градусов, пока совершал религиозный обряд.