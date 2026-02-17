Суд в Нижневартовске выдворил мигранта из России после жалобы соседей на намаз

В материалах дела сказано, что мужчина приехал в РФ из ближнего зарубежья на заработки и поселился в общежитии Ермаковского предприятия по ремонту скважин. Вскоре другие жильцы подали в полицию заявление о том, что мигрант пять раз в сутки совершает намаз, не закрывая при этом двери, и делится своими религиозными убеждениями.