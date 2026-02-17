В Краснодарском крае все БПЛА сбиты вдали от жилых домов

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Инфраструктура не получила повреждений при атаке БПЛА на Краснодарский край. Все беспилотники сбиты вдали от жилых домов, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
«В результате отражения атаки БПЛА киевского режима на Краснодарский край пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Все беспилотники уничтожены или подавлены дежурными средствами ПВО. Во всех случаях падение обломков произошло вдалеке от жилых домов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что под Новороссийском фрагменты БПЛА обнаружили в окрестностях поселка Верхнебаканский, села Глебовское, СНТ «Урожай», в поселке Ильский Северского района — около старого переезда, в Славянском районе — за пределами населенных пунктов.
Ранее в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Крымском, Славянском и Темрюкском районах, а также в Туапсинском муниципальном округе были включены сирены системы оповещения.