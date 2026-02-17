Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае все БПЛА сбиты вдали от жилых домов

Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Инфраструктура не получила повреждений при атаке БПЛА на Краснодарский край. Все беспилотники сбиты вдали от жилых домов, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

«В результате отражения атаки БПЛА киевского режима на Краснодарский край пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Все беспилотники уничтожены или подавлены дежурными средствами ПВО. Во всех случаях падение обломков произошло вдалеке от жилых домов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под Новороссийском фрагменты БПЛА обнаружили в окрестностях поселка Верхнебаканский, села Глебовское, СНТ «Урожай», в поселке Ильский Северского района — около старого переезда, в Славянском районе — за пределами населенных пунктов.

Ранее в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Крымском, Славянском и Темрюкском районах, а также в Туапсинском муниципальном округе были включены сирены системы оповещения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше