Тела двух детей обнаружили в горящем жилом доме в Калужской области. Видео © Telegram / Прокуратура Калужской области.
Возгорание произошло в жилом строении, расположенном в селе Совхоз Боровский. После того как пламя удалось ликвидировать, на пепелище были обнаружены тела двух погибших. Жертвами стали дети в возрасте трёх и шести лет.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное производство. Дело возбуждено по статье, предусматривающей наказание за причинение смерти по неосторожности двум лицам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и возможные причины возгорания, приведшего к гибели детей.
Ранее в посёлке Новый Хушет в Дагестане произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. При разборе конструкций спасатели наткнулись на тело погибшего. На тушении огня задействованы крупные силы — 63 человека и 19 единиц техники, из них 26 спасателей и 7 машин от МЧС. В Дагестане провели эвакуацию населения из-за утечки газа. В школе № 6 развернули оперативный штаб для координации действий и размещения граждан. В городе ввели режим повышенной готовности.
