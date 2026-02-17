Тела двух детей обнаружили в горящем жилом доме в Калужской области

Ранее в посёлке Новый Хушет в Дагестане произошло возгорание цистерны со сжиженным газом. При разборе конструкций спасатели наткнулись на тело погибшего. На тушении огня задействованы крупные силы — 63 человека и 19 единиц техники, из них 26 спасателей и 7 машин от МЧС. В Дагестане провели эвакуацию населения из-за утечки газа. В школе № 6 развернули оперативный штаб для координации действий и размещения граждан. В городе ввели режим повышенной готовности.