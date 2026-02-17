Блогера Бжинаву арестовали в Ростове-на-Дону за разжигание межнациональной розни

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону взял под стражу блогера Ираклия Бжинаву. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщило ТАСС.
Уточняется, что задержанный пробудет в СИЗО два месяца, до 4 апреля. Ему обвиняют в попытке разжигания межнациональной розни в интернете.
Бжинава переехал в РФ из Абхазии в середине 1990-х годов, получил высшее юридическое образование в Южном федеральном университете и остался там работать.
В Сети, по данным силовиков, он имеет репутацию скандального блогера, который пытается спровоцировать межнациональную рознь, сказано в статье.
