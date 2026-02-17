Блогера Бжинаву арестовали в Ростове-на-Дону за разжигание межнациональной розни

В декабре 2025 года сообщалось, что экс-супругу чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатерину будут судить за видео, где она обматерила киргизов и казахов. В Киргизии и в Казахстане возбудили в ее отношении уголовные дела, женщина находится в международном розыске. Екатерина известна своим скандальным разводом со спортсменом. Она обвиняла бывшего мужа в побоях и изменах, радовалась его провалам на соревнованиях. За это ее 10 раз привлекали к административной ответственности. В каких еще скандалах замешана Екатерина Бивол, вспоминала «Вечерняя Москва».