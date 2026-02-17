«Это вы сломали свет в ванной!?»: ссора с соседкой едва не закончилась трагедией

В Кировском районе ночная ссора соседей по общежитию закончилась уголовным делом. 40-летний мужчина пришел разбираться к 35-летней женщине, которую подозревал в том, что она вместе с гостями сломала освещение в общей ванной. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона.