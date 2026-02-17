Житель ДНР подорвался на взрывоопасном предмете ВСУ в ДНР

«По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 16 февраля по состоянию на 22:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: автодорога Донецк — Ясиноватая (Ясиноватский м. о.) — в результате подрыва на ВОП пострадал мужчина 1988 года рождения», — сообщается в посте.
В ведомстве также отметили, что сбор данных о последствиях обстрелов и подрывов на подконтрольной территории продолжается, и число пострадавших среди мирного населения может увеличиться.
Ранее в селе Никольское в результате атаки FPV-дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, колёса и стёкла.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.