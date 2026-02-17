Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель ДНР подорвался на взрывоопасном предмете ВСУ в ДНР

В Ясиноватском муниципальном округе ДНР произошёл несчастный случай с участием гражданского лица. Мужчина подорвался на взрывном устройстве, оставленном украинскими военными формированиями. Об этом сообщили в телеграм-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Источник: Life.ru

«По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 16 февраля по состоянию на 22:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: автодорога Донецк — Ясиноватая (Ясиноватский м. о.) — в результате подрыва на ВОП пострадал мужчина 1988 года рождения», — сообщается в посте.

В ведомстве также отметили, что сбор данных о последствиях обстрелов и подрывов на подконтрольной территории продолжается, и число пострадавших среди мирного населения может увеличиться.

Ранее в селе Никольское в результате атаки FPV-дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, колёса и стёкла.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.