Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Махачкалы ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа на заправке

В Махачкале возник пожар на газонакопительной станции, идет эвакуация населения.

Источник: Комсомольская правда

В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за пожара на газонакопительной станции. Об этом заявил мэр города Джамбулат Салавов.

«В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале», — написал он в Telegram-канале.

По уточнениям Салавова, из поселка Новый Хушет были эвакуированы около 25 местных жителей.

По словам градоначальника, пожар был оперативно потушен. Также Салавов добавил, что в школе № 6 начал работу оперативный штаб.

Причиной пожара на газонакопительной станции, по данным СК, стала искра статического электричества. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В результате инцидента погиб оператор станции, получивший смертельные ожоги.

Накануне спасатели вывели 16 человек из горящего здания на севере Москвы.