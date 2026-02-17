Власти Махачкалы ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа на заправке

В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за пожара на газонакопительной станции. Об этом заявил мэр города Джамбулат Салавов.
«В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией на территории газонакопительной станции в поселке Новый Хушет мною было принято решение о введении режима повышенной готовности в Махачкале», — написал он в Telegram-канале.
По уточнениям Салавова, из поселка Новый Хушет были эвакуированы около 25 местных жителей.
По словам градоначальника, пожар был оперативно потушен. Также Салавов добавил, что в школе № 6 начал работу оперативный штаб.
Причиной пожара на газонакопительной станции, по данным СК, стала искра статического электричества. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В результате инцидента погиб оператор станции, получивший смертельные ожоги.
Накануне спасатели вывели 16 человек из горящего здания на севере Москвы.