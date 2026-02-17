В Днепропетровске произошли взрывы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
В регионе объявлена воздушная тревога. Также сирены включили в Винницкой области. В красной зоне продолжают находиться Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Харьковская области.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше