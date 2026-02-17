Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровске произошли взрывы

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В регионе объявлена воздушная тревога. Также сирены включили в Винницкой области. В красной зоне продолжают находиться Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Харьковская области.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше