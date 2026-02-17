В Москве компания молодых людей избила прохожего

Ранее в польском городе Прушков неподалёку от Варшавы неизвестные напали на двух гражданок Украины. Полиция задержала четырёх подозреваемых. Пострадавших доставили в больницу. Сообщалось, что нападавшие использовали деревянную дубинку и слезоточивый газ. Правоохранительные органы проверяют версию о возможной национальной ненависти, поскольку во время нападения злоумышленники выкрикивали оскорбления и требовали, чтобы женщины возвращались на родину. Среди задержанных — 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 50 лет, все они являются гражданами Польши.