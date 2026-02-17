В Москве компания молодых людей избила прохожего

В ведомстве уточнили, что компания нарушала общественный порядок и напала на мужчину. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
«Выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Следственном комитете добавили, что правоохранители устанавливают всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавшего официальная информация не приводится.
Ранее в польском городе Прушков неподалёку от Варшавы неизвестные напали на двух гражданок Украины. Полиция задержала четырёх подозреваемых. Пострадавших доставили в больницу. Сообщалось, что нападавшие использовали деревянную дубинку и слезоточивый газ. Правоохранительные органы проверяют версию о возможной национальной ненависти, поскольку во время нападения злоумышленники выкрикивали оскорбления и требовали, чтобы женщины возвращались на родину. Среди задержанных — 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 50 лет, все они являются гражданами Польши.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.