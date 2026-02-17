Ричмонд
Серия мощных взрывов прогремела в Северском районе Краснодарского края

Серия мощных взрывов прогремела в Северском районе Краснодарского края, обломки уничтоженных беспилотников повредили несколько частных домов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Вооружённые силы Украины (ВСУ) с вечера атакуют регион с помощью БПЛА. В районе работает ПВО, военные уже сбили десятки воздушных целей. Местные жители рассказали, что около часа ночи в небе над Северским районом прозвучало более десяти взрывов. После серии хлопков в стороне посёлка Ильский очевидцы заметили зарево. Предварительно, там возник пожар. Информацию о последствиях уточняют.

Ранее сирены воздушной тревоги звучали в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Славянске-на-Кубани. В этих городах также работали расчёты ПВО. Официальные данные о последствиях атаки пока не публиковались.

Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика остаются закрытыми на приём и выпуск самолётов более четырёх часов. Силы ПВО продолжают отражать атаку.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили и перехватили 76 украинских беспилотников самолётного типа. 26 целей сбили над акваторией Чёрного моря. Ещё 24 беспилотника уничтожили над Краснодарским краем, 15 — над Азовским морем, шесть — над территорией Республики Крым. По два аппарата ликвидировали над Белгородской и Воронежской областями, один — над Республикой Адыгея.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

