В Махачкале после ЧП на газонакопительной станции провели эвакуацию жителей

Напомним, 18 января в двухквартирном домовладении в селе Кадымцево Челябинской области произошёл взрыв бытового газа. В результате инцидента погиб местный житель, которому было 53 года. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).