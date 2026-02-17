В Махачкале после ЧП на газонакопительной станции провели эвакуацию жителей

Жители были эвакуированы с места утечки газа в посёлке Новый Хушет городского округа Махачкала, где ранее в результате ЧП на газонакопительной станции погиб рабочий, сообщил мэр города Джамбулат Салавов.
Он уточнил, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил создать оперативный штаб.
«В общеобразовательной школе № 6 развернут оперативный штаб, где организованы все условия для обеспечения безопасности и комфорта», — написал Салавов в своём Telegram-канале.
Мэр уточнил, что пожар, возникший на территории, удалось ликвидировать. В Махачкале в связи с инцидентом введён режим повышенной готовности. Глава города также проинформировал, что лично выехал на место ЧП.
Кроме того, Салавов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он добавил, что власти окажут помощь семье мужчины.
Напомним, 18 января в двухквартирном домовладении в селе Кадымцево Челябинской области произошёл взрыв бытового газа. В результате инцидента погиб местный житель, которому было 53 года. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
14 февраля сообщалось, что при взрыве газа в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали пять человек. Начался пожар, который охватил три жилых дома.