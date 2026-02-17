В Краснодарском крае пострадали двое человек при налете БПЛА

Упавшие фрагменты беспилотника повредили четыре частных дома, добавили в ведомстве. Два дома загорелись, огонь тушат пожарные расчеты.
Жителей села эвакуировали. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше