В Краснодарском крае пострадали двое человек при налете БПЛА

Из-за падения обломков БПЛА на поселок Ильский в Краснодарском крае пострадали два человека. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

Упавшие фрагменты беспилотника повредили четыре частных дома, добавили в ведомстве. Два дома загорелись, огонь тушат пожарные расчеты.

Жителей села эвакуировали. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.

