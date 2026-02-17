На Камчатке произошли подземные толчки магнитудой 6,3

Как сообщили на сейсмостанции Южно-Сахалинск, на Курильских островах интенсивность ощущений местами достигала 4−5 баллов, в частности в Северо-Курильске. При этом угрозу цунами объявлять не потребовалось, и экстренные предупреждения не вводились.