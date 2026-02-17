Ричмонд
На Камчатке произошли подземные толчки магнитудой 6,3

В Камчатском крае произошло ощутимое землетрясение магнитудой 6,3.

Источник: Аргументы и факты

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 6,3, о чём сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН в своём Telegram-канале.

Сейсмическое событие было зафиксировано на расстоянии около 222 километров от Петропавловск-Камчатский, а его очаг находился на глубине примерно 45 километров.

По предварительным данным специалистов, в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались умеренно — примерно на уровне трёх баллов. Более сильные колебания могли почувствовать жители северной части Курильской гряды.

Как сообщили на сейсмостанции Южно-Сахалинск, на Курильских островах интенсивность ощущений местами достигала 4−5 баллов, в частности в Северо-Курильске. При этом угрозу цунами объявлять не потребовалось, и экстренные предупреждения не вводились.

Ранее cейсмологи зарегистрировали 12 февраля два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,3 у побережья Курильских островов.

