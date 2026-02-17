Shot: Серия взрывов прогремела в Северском районе Краснодарского края

Серия мощных взрывов прозвучала в Северском районе Краснодарского края. По предварительным данным, обломки уничтоженных украинских беспилотников повредили несколько частных домов. Об этом во вторник, 17 февраля, написал Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что ВСУ с вечера 16 февраля активно атакуют регион с помощью БПЛА. Работают силы противовоздушной обороны, уже сбиты десятки воздушных целей. По словам очевидцев, в районе 01:00 в небе над Северским районом начали раздаваться громкие взрывы, всего их было слышно более десяти, — говорится в публикации.
Также после серии хлопков в стороне поселка Ильский местные жители заметили зарево, предварительно, там произошел пожар.
Силы противовоздушной обороны вечером 16 февраля за четыре часа ликвидировали 76 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В тот же день в небе над Анапой и Геленджиком в Краснодарском крае прогремели взрывы, которые стали результатом работы систем противовоздушной обороны. Они ликвидируют беспилотники Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Shot.