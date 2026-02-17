«Ваши данные уже у мошенников!»: это так перепугало женщину, что она отдала неизвестным почти 2 млн

Пенсионерка лишилась почти двух миллионов рублей после сообщения в мессенджере. 2 февраля 72-летней женщине написал якобы директор театра, где она работает. В послании говорилось, что сотрудники переводили деньги за границу и теперь им грозит уголовное дело. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона, для «уточнения обстоятельств» прилагался номер телефона.
— Женщина позвонила, и неизвестные убедили, что мошенники завладели ее данными и получили доступ к счетам. Чтобы спасти деньги, их срочно нужно перевести на «безопасную ячейку». Пенсионерка сняла все сбережения — 1 миллион 830 тысяч рублей — и частями перевела через банкоматы в торговых центрах, — пишут журналисты.
Вскоре ей снова позвонили и сказали, что на нее уже оформили кредит в 700 тысяч, и чтобы его «перекрыть», нужно оформить встречный займ. Женщина пошла в банк — там ей объяснили, что она общалась с аферистами.
В тот же день жертвой стала еще одна пенсионерка 66 лет. Ей позвонил лже-представитель коммунальной службы и попросил назвать код из смс для допуска специалиста. Потом подключился якобы сотрудник Росфинмониторинга. Объяснил, что счета надо менять, так как мошенники уже пытаются украсть деньги. Для пущей убедительности с ней связался по видео некий мужчина и рассказал о спецоперации по поимке преступников. Женщина сняла 580 тысяч и перевела их на «запасной» счет. Заведены уголовные дела.
