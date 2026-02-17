«Ваши данные уже у мошенников!»: это так перепугало женщину, что она отдала неизвестным почти 2 млн

В тот же день жертвой стала еще одна пенсионерка 66 лет. Ей позвонил лже-представитель коммунальной службы и попросил назвать код из смс для допуска специалиста. Потом подключился якобы сотрудник Росфинмониторинга. Объяснил, что счета надо менять, так как мошенники уже пытаются украсть деньги. Для пущей убедительности с ней связался по видео некий мужчина и рассказал о спецоперации по поимке преступников. Женщина сняла 580 тысяч и перевела их на «запасной» счет. Заведены уголовные дела.