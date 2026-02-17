Ричмонд
Два человека пострадали в Краснодарском крае из-за падения обломков дрона ВСУ

В поселке Ильском при падении беспилотника повреждены четыре дома.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Ильском Краснодарского края в результате падения обломков беспилотника пострадали два человека. Об этом сообщил оперштабе региона в телеграм-канале.

«Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в пос Ильском Северского района пострадали два человека Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в результате падения фрагментов дрона повреждены четыре частных дома, два из которых загорелись. На месте происшествия работают оперативные и специализированные службы.

Ранее KP.RU сообщал, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили 76 беспилотников противника за четыре часа. В Минобороны РФ уточнили, что большее число БПЛА было сбито над акваторией Азовского моря. Там ликвидировали 21 дрон.

