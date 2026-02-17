Два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

«Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в посёлке Ильском Северского района пострадали два человека. Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Кроме того, были повреждены четыре частных дома. В двух из них произошёл пожар, который на данный момент ликвидируется сотрудниками пожарной службы.
Ранее в Северском районе прогремела серия взрывов. Вооружённые силы Украины с вечера атакуют регион с помощью БПЛА. В районе работает ПВО. Местные жители рассказали, что около часа ночи в небе над Северским районом прозвучало более десяти взрывов. После серии хлопков в стороне посёлка Ильский очевидцы заметили зарево.
