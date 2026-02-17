Ричмонд
Два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

В посёлке Ильском в Северном районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на дома, в результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Источник: Life.ru

«Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в посёлке Ильском Северского района пострадали два человека. Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, были повреждены четыре частных дома. В двух из них произошёл пожар, который на данный момент ликвидируется сотрудниками пожарной службы.

Ранее в Северском районе прогремела серия взрывов. Вооружённые силы Украины с вечера атакуют регион с помощью БПЛА. В районе работает ПВО. Местные жители рассказали, что около часа ночи в небе над Северским районом прозвучало более десяти взрывов. После серии хлопков в стороне посёлка Ильский очевидцы заметили зарево.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

