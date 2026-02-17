Житель Приморья в наушниках сорвался с семиметровой высоты, поздно заметив поезд

В Уссурийске транспортная полиция разбирается в обстоятельствах травмирования 32-летнего местного жителя. Мужчина находился вблизи железнодорожных путей в наушниках и слишком поздно заметил приближающийся сзади грузовой состав. Чтобы избежать столкновения, он ухватился за перила, но у него закружилась голова, и он сорвался вниз с высоты около семи метров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".