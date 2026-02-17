Развожаев: над Севастополем отразили атаку БПЛА

Средства противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку над Севастополем, о чём сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его данным, военные перехватили ещё несколько целей в воздушном пространстве над акваторией.
Накануне вечером власти уже информировали о серии перехватов: тогда сообщалось об уничтожении нескольких объектов в небе. Позднее уточнялось, что силы ПВО продолжают работу, отражая атаку со стороны Вооружённые силы Украины и контролируя ситуацию над морем.
По сведениям городской спасательной службы, в результате происшествия гражданская инфраструктура не пострадала. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки, а информация о возможных последствиях уточняется.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз написал, что регион подвергся самой массированной атаке беспилотников за всё время. Губернатор отметил, что такого количества одновременно запущенных вражеских дронов за сутки не фиксировалось ни в одном субъекте РФ.