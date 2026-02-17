Два человека пострадали в поселке в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА

В Краснодарском крае из-за падения фрагментов украинских дронов пострадали два человека в поселке Ильском Северского района. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в региональном оперштабе.
— Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Также упавшие обломки БПЛА повредили четыре частных дома, в двух из них произошел пожар. В настоящее время тушением занимаются пожарные расчеты.
Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прозвучала в Северском районе Краснодарского края. По предварительным данным, обломки уничтоженных украинских беспилотников повредили несколько частных домов. Об этом написал Telegram-канал Shot.
Силы противовоздушной обороны вечером 16 февраля за четыре часа ликвидировали 76 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В тот же день в небе над Анапой и Геленджиком в Краснодарском крае прогремели взрывы, которые стали результатом работы систем противовоздушной обороны. Они ликвидируют беспилотники Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Shot.