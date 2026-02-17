Сезон лесных пожаров в России начался с Приморья

По информации регионального Министерства лесного хозяйства и природных ресурсов, загорелся лес на территории Пожарского округа, это земли Решетниковского участкового лесничества. Сообщение поступило диспетчеру 16 февраля в 11:30. Возгорание было зафиксировано на площади в один гектар, в процессе реагирования группы Уссурийской лесопожарной станции огонь площадь увеличилась до двух гектаров. Распространение пламени удалось остановить к 16:00, а в 18:00 пожар был ликвидирован полностью.
Причиной пожара стал человеческий фактор.
В этом году в Приморье уже фиксировали природные пожары на землях, не относящихся к лесному фонду. В Хасанском округе были неконтролируемые палы сухой травы, к тушению которых пришлось привлекать пожарных.
Минприроды РФ уточняет, что официально пожароопасный сезон откроется в регионах поэтапно, по мере схода снежного покрова. Регионы уже готовятся к лесопожарному сезону, на защиту леса от пожаров выделяется 26,6 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на работу парашютистов-десантников, увеличение лётных часов, создание и укрепление авиационных отделений.
Установление на территории региона или муниципалитета особого пожароопасного режима подразумевает ужесточение санкций за нарушение пожарной безопасности и ряд запретов — на посещение лесов и разведение открытого огня на природе, в том числе для приготовления пищи. Штрафы в период действия режима составляют от 10 до 800 тысяч рублей, а за нарушения, допущенные на землях лесного фонда — от 40 тысяч до одного миллиона рублей (статьи 8.32, 20.4 КоАП РФ).