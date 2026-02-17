Сезон лесных пожаров в России начался с Приморья

Установление на территории региона или муниципалитета особого пожароопасного режима подразумевает ужесточение санкций за нарушение пожарной безопасности и ряд запретов — на посещение лесов и разведение открытого огня на природе, в том числе для приготовления пищи. Штрафы в период действия режима составляют от 10 до 800 тысяч рублей, а за нарушения, допущенные на землях лесного фонда — от 40 тысяч до одного миллиона рублей (статьи 8.32, 20.4 КоАП РФ).