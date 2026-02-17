Число ограничивших работу аэропортов России выросло до восьми

По информации оперштаба Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА в поселке Ильский пострадали два человека. Фрагменты беспилотника повредили четыре частных дома, два здания загорелись.
Сейчас предупреждения об опасности ударов БПЛА действуют в Сочи, Геленджике и Новороссийске. Кроме того, опасность объявлялась в Татарстане, Ульяновской, Калужской, Воронежской, Пензенской и Брянской областях.
