Число ограничивших работу аэропортов России выросло до восьми

Аэропорты Ульяновска, Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Идентичные меры действуют в Пензе, Тамбове, Сочи, Геленджике и Краснодаре.

Источник: РИА "Новости"

По информации оперштаба Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА в поселке Ильский пострадали два человека. Фрагменты беспилотника повредили четыре частных дома, два здания загорелись.

Сейчас предупреждения об опасности ударов БПЛА действуют в Сочи, Геленджике и Новороссийске. Кроме того, опасность объявлялась в Татарстане, Ульяновской, Калужской, Воронежской, Пензенской и Брянской областях.

