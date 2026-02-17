«Мы работаем и будем работать» — зоопарк в районе Садгорода не закрылся после пожара

«Мы работаем и будем работать, несмотря на происшествие. Слава богу, что никто из животных не пострадал. Никто из людей не пострадал. Вчера успели эвакуировать с места происшествия двух наших эму (это крупные нелетающие птицы — прим.ред.), у которых как раз вольер сгорел, козу перевезли и енотов», — отметила собеседница.