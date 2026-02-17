Ричмонд
«Мы работаем и будем работать» — зоопарк в районе Садгорода не закрылся после пожара

В ходе происшествия никто не пострадал, чего, увы, нельзя сказать об имуществе.

Источник: PrimaMedia.ru

Зоопарк в районе Садгорода во Владивостоке, где предыдущей ночью произошёл сильный пожар, продолжает работу, несмотря на происшествие. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказала пресс-секретарь организации Анна Стоюшко.

«Мы работаем и будем работать, несмотря на происшествие. Слава богу, что никто из животных не пострадал. Никто из людей не пострадал. Вчера успели эвакуировать с места происшествия двух наших эму (это крупные нелетающие птицы — прим.ред.), у которых как раз вольер сгорел, козу перевезли и енотов», — отметила собеседница.

В настоящее время проводится оценка ущерба. В организации отметили, что помимо сгоревших вольеров серьёзно пострадал дом директора: полностью уничтожена крыша, разрушен третий этаж, межэтажные перекрытия подлежат сносу. В результате происшествия утрачены все документы и личные вещи, находившиеся в доме.

«Работаем потому, что нам сейчас нужна любая поддержка. Мы всех будем рады видеть в гости», — подчеркнула Анна Стоюшко.

Всего на территории зоопарка содержатся более 130 видов животных, в том числе больные и осиротевшие звери.

Напомним, что пожар в зоопарке в районе Садгорода во Владивостоке был полностью ликвидирован в 23.54. По предварительным данным, возгорание началось в подсобной постройке, примыкавшей к двухэтажному частному жилому дому, который также частично пострадал от огня. Общая площадь пожара составила около 120 квадратных метров. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что в доме проживает семья из трёх человек, включая детей 10 и 12 лет. Все они успели покинуть здание до прибытия спасателей.