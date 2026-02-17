«Два друга пришли, а его нет»: неделю ищут пропавшего сельчанина в Жамбылской области

Пролить свет на исчезновение 43-летнего Нуржана Умирбекова не могут даже его друзья, которые были с ним в тот день. По их словам, в дороге сломалась машина, и доехать до дачи они не смогли. Друзья утверждают, что Нуржан остался в машине, а они якобы пошли домой пешком, когда начался снегопад.
Тем не менее вызванные на место патрульные и спасатели обнаружили только авто. «С 11-го числа ищут моего мужа. Он выехал из Теренозека с двумя друзьями и не вернулся домой. Два друга пришли, а его нет. Потом нашли его машину. Нам нужна помощь в поисках, как можно больше людей. Потому что сегодня уже 16-е число, на улице дождь, снег. Мы не знаем, что с ним случилось. У него дома пятеро детей», — рассказала жена пропавшего Салтанат Утегулова.
Сообщается, что поиски пропавшего идут до сих пор. По официальной сводке, там работает свыше 100 полицейских и спасателей. Кроме того, к ним присоединились сельчане, они прочесывают каждый метр.
Жена пропавшего надеется на лучшее и просит помощи неравнодушных. «С момента поступления сообщения поисково-спасательные работы проводятся ежедневно. Утром 15 февраля к поисково-спасательным работам был привлечен вертолет “Казавиаспас” МЧС», — заявила представитель пресс-службы ДЧС Жамбылской области Карина Карташова.