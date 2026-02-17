«Два друга пришли, а его нет»: неделю ищут пропавшего сельчанина в Жамбылской области

Тем не менее вызванные на место патрульные и спасатели обнаружили только авто. «С 11-го числа ищут моего мужа. Он выехал из Теренозека с двумя друзьями и не вернулся домой. Два друга пришли, а его нет. Потом нашли его машину. Нам нужна помощь в поисках, как можно больше людей. Потому что сегодня уже 16-е число, на улице дождь, снег. Мы не знаем, что с ним случилось. У него дома пятеро детей», — рассказала жена пропавшего Салтанат Утегулова.